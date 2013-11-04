Американцы подали петицию в защиту Григория Лепса
Американцы вступились за российского певца Григория Лепса, в отношении которого Минфин Соединенных Штатов собирается ввести экономические санкции.
Петиция в защиту певца опубликована на сайте Белого дома, передает РБК.
В ней содержится требование представить доказательства причастности Г.Лепса к евразийскому преступному сообществу, за неимением их американские власти должны принести извинения российскому исполнителю. Во избежание недоразумений подписанты просят создать смешанную комиссию, в которую войдут представители Министерства финансов США, посольства РФ, общественных деятелей и правозащитников.
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Документ передан на рассмотрение администрации президента США Барака Обамы, под ним должны поставить подписи 100 тыс. человек.
О преследовании российского певца со стороны властей США стало известно в последних числах октября. Группировку, в принадлежности к которой Минфин обвиняет Г.Лепса, американские власти называют "Братский круг" (Brothers' Circle, по аналогии со словами "братва" и "круговая порука").
Лепс выполнял функции курьера преступных денег, считают американские власти.
Введенные санкции вводят запрет для американцев на проведение финансовых или коммерческих операций с указанными лицами, и замораживают их активы в США.