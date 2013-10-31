США записали певца Лепса в члены мафии и ввели санкции
00:27, 31 октября 2013Мир
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Американское министерство финансов расширяет санкции против лиц, которых в США причисляют к постсоветской мафии.
США записали певца Лепса в члены мафии Фото РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Газета.Ru.
Среди предполагаемых членов преступной группировки «Братский круг» был назван и российский певец Григорий Лепс.
На сайте не указано гражданство Григория Лепсверидзе, но отмечается, что он известен под именами «Григогрий Лепс» и «Гриша».
Отмечается, что он родился 16 июля 1962 года в Сочи. В качестве его адреса указан таиландский остров Пхукет.
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