США записали певца Лепса в члены мафии и ввели санкции

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет Газета.Ru.

Среди предполагаемых членов преступной группировки «Братский круг» был назван и российский певец Григорий Лепс.

На сайте не указано гражданство Григория Лепсверидзе, но отмечается, что он известен под именами «Григогрий Лепс» и «Гриша».

Отмечается, что он родился 16 июля 1962 года в Сочи. В качестве его адреса указан таиландский остров Пхукет.