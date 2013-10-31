США: Россию предупреждали о санкциях против Лепса

"Мы включили его в этот список за работу на Владислава Леонтьева, ставшего фигурантом списка в феврале 2012-го. Лепс содействовал Леонтьеву в перевозке денег", — сказал Салливан.

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Он подтвердил, что речь идет о предполагаемой связи фигурантов списка с восточноевропейской международной преступной организацией Brothers' Circle ("Братский круг"), пишет РИА Новости.

"Мы уведомили российское правительство перед принятием таких мер", — сообщил представитель Минфина.

Американский Минфин сообщил на своем сайте о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с главарями Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым. Среди прочих в списке значится российский музыкант Григорий Лепс.