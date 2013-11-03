СМИ: В Тунисе продлили чрезвычайное положение до лета

Согласно заявлению, опубликованному администрацией президента Туниса, режим ЧП, который был объявлен 14 января 2011 года, продлен до конца июня 2014 года, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Чрезвычайное положение было введено в Тунисе после падения режима Зина аль-Абидина бен Али. С тех пор тунисские власти уже несколько раз его продлевали. Эта мера предполагает запрет на массовые акции, а также предоставление армии и полиции полномочий стрелять по подозреваемым, не подчиняющимся приказам сил безопасности.

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В январе 2011 года в Тунисе произошла "жасминовая" революция, вызванная недовольством населения социальными условиями, разгулом коррупции и безработицей. Бегству президента бен Али из страны предшествовал месяц массовых беспорядков, в которых погибли более 80 человек. Бен Али бежал из Туниса в Саудовскую Аравию 14 января 2011 года и на следующий день был отрешен от должности Конституционным советом страны.