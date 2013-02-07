Премьер Туниса распускает правительство - из-за убийства лидера оппозиции

09:10, 07 февраля 2013
Мир
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Премьер Туниса Хамади Джебали объявил, что он намерен распустить правительство после того, как застрелили одного из самых влиятельных оппозиционеров Чокри Белаида.

Убийство Белаида всколыхнуло Тунис / Фото: Wikipedia.org

Он добавил, что новое правительство технократов должно повести страну к выборам «как можно быстрее», пишет Радио Свобода.

Убийство в среду лидера оппозиционных левых Чокри Белаида всколыхнуло Тунис: в самой стране и за ее пределами поднялась волна протестов.

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Новые лидеры Туниса столкнулись с массовыми экономическими и политическими протестами после победы «жасминовой революции», которая в январе 2011 года положила конец многолетней власти Зина эль-Абидина Бен Али.

Убитый Чокри Белаид был осторожным критиком исламистской партии «Еннахда», которая составляет большинство в правительстве.  В партии власти отрицают какую-либо причастность к смерти оппозиционера.

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