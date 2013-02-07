Премьер Туниса распускает правительство - из-за убийства лидера оппозиции
Премьер Туниса Хамади Джебали объявил, что он намерен распустить правительство после того, как застрелили одного из самых влиятельных оппозиционеров Чокри Белаида.
Он добавил, что новое правительство технократов должно повести страну к выборам «как можно быстрее», пишет Радио Свобода.
Убийство в среду лидера оппозиционных левых Чокри Белаида всколыхнуло Тунис: в самой стране и за ее пределами поднялась волна протестов.
На тему: В Тунисе застрелили лидера оппозиции
Новые лидеры Туниса столкнулись с массовыми экономическими и политическими протестами после победы «жасминовой революции», которая в январе 2011 года положила конец многолетней власти Зина эль-Абидина Бен Али.
Убитый Чокри Белаид был осторожным критиком исламистской партии «Еннахда», которая составляет большинство в правительстве. В партии власти отрицают какую-либо причастность к смерти оппозиционера.