Премьер Туниса распускает правительство - из-за убийства лидера оппозиции

Он добавил, что новое правительство технократов должно повести страну к выборам «как можно быстрее», пишет Радио Свобода.

Убийство в среду лидера оппозиционных левых Чокри Белаида всколыхнуло Тунис: в самой стране и за ее пределами поднялась волна протестов.

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Новые лидеры Туниса столкнулись с массовыми экономическими и политическими протестами после победы «жасминовой революции», которая в январе 2011 года положила конец многолетней власти Зина эль-Абидина Бен Али.

Убитый Чокри Белаид был осторожным критиком исламистской партии «Еннахда», которая составляет большинство в правительстве. В партии власти отрицают какую-либо причастность к смерти оппозиционера.