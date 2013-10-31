В Нью-Йорке запретили продажу сигарет лицам до 21 года
00:51, 31 октября 2013Мир
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Власти города Нью-Йорк запретили продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года
В Нью-Йорке запретили продажу сигарет лицам до 21 года / Фото : ВВ
Ранее сигареты в "Большом яблоке" могли приобретать лица старше 18 лет, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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Под запрет попадают все табачные изделия, а также электронные сигареты. Власти города надеются, что после введения запрета число курильщиков в возрасте от 18 до 20 лет снизится на 55%.
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