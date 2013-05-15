Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить аресты

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в заявлении председателю Следственного комитета Беларуси Валентину Шаеву, министру юстиции Олегу Слижевскому, министру внутренних дел Игорю Шуневичу и генеральному прокурору Александру Конюку речь идет о задержании и приговорах членам БАЖ Дмитрию Галко и Александру Ярошевичу (10 и 12 суток ареста соответственно – УНИАН), а также об аналогичном инциденте с участием Ярошевича и члена БАЖ Геннадия Барбарича (по трое суток ареста каждому).

В своем заявлении БАЖ выказывает протест в связи с произвольными задержаниями и административными арестами журналистов, которые исполняли свои профессиональные обязанности. Кроме этого, организация обращает внимание на грубые нарушения принципа гласности судебного производства во время слушаний по их делам.

«Просим рассмотреть факты, изложенные в заявлении, и принять по ним необходимые меры», - говорится в заявлении.

Белорусские журналисты также обращаются к министру внутренних дел с требованием обеспечить неукоснительное исполнение законодательства сотрудниками милиции и прекратить случаи злоупотребления ими правами и полномочиями, призывают генерального прокурора организовать незамедлительную прокурорскую проверку перечисленных в заявлении фактов, п Следственный комитет - проверить, не присутствуют ли в действиях сотрудников милиции в отношении журналистов признаки преступления, предусмотренного ст. 198 Уголовного кодекса Беларуси («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»), Минюст - обеспечить гласность судебного производства и принять меры по предотвращению нарушения законодательства в этой сфере.

Напомним, 26 апреля, в день Чернобыльской трагедии, белорусская оппозиция проводила акцию "Чернобыльский шлях". Главным девизом акции «Чернобыльский шлях» на этот раз стал протест против строительства атомной электростанции в стране. И хотя мероприятие в Минске носило мирный характер, стражи порядка прибегли к силовым действиям против его участников, а также против журналистов. В ходе последней акции были задержаны шесть человек.

Как отмечает «Немецкая волна», в Минске за последние две недели дважды прошли суды над представителями независимых СМИ. В обоих случаях на скамье подсудимых оказались корреспонденты "Белорусского "Радио Рация" - радиостанции, вещающей в FM-диапазоне из Белостока (Польша) на белорусско-польское приграничье, Брестскую и Гродненскую область Беларуси.

29 апреля перед правосудием предстали корреспонденты радиостанции Ярошевич и Барбарич. Возвращаясь с акции оппозиции "Чернобыльский шлях", они были задержаны милицией, после чего суд приговорил их к 3 суткам ареста за неподчинение милиционерам.

Второй судебный процесс прошел в Минске 7 мая. На скамье подсудимых оказались член Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Дмитрий Галко и вновь Ярошевич. На этот раз милиция задержала мужчин, когда те возвращались от спецприемника-распределителя, где встречали вышедших на свободу участников акции "Чернобыльский шлях". В результате Галко был приговорен к десяти, а Ярошевич - к 12 суткам ареста. На этот раз помимо традиционного обвинения о неподчинении требованиям должностного лица, Ярошевичу инкриминировалось и мелкое хулиганство.

Как рассказал DW Барбарич, все обвинения, выдвинутые в отношении него на суде "были чистым вымыслом". Он не сопротивлялся работникам милиции, осознавая, что это бесполезно, однако суд полностью поверил сотрудникам правоохранительных органов. Так же, по словам журналиста, вел себя и Ярошевич. После выхода на свободу Барбарич взял небольшой отпуск, а оставшегося работать Ярошевича вновь арестовали.

"Этот арест связан только с его профессиональной деятельностью", - убежден Барбарич. В последнее время Ярошевич, по словам коллеги, активно освещал чернобыльскую тематику, а также стычку белорусских антифашистов с российскими националистами. "Националистов отпустили, а Ярошевича посадили", - посетовал Барбарич.

Руководство "Радио Рация" также полагает, что аресты журналистов могли быть обусловлены их профессиональной деятельностью.