WikiLeaks опубликовал оригинал карты мира, на которой обозначены пункты слежки АНБ (карта)

Международный социальный сетевой проект WikiLeaks опубликовал в своем Twitter ссылку на оригинал карты мира, на которой отмечены пункты прослушки Агентства национальной безопасности США.

Эта карта была предоставлена Эдвардом Сноуденом для публикации в немецком издании Der Spiegel, но перед опубликованием она была значительно скорректирована.

На карте мира, где отмечены места пребывания спецслужб США, видно, что Москва, Париж, Берлин, Рим и Мадрид обозначены пунктами присутствия АНБ - Staffed Location. Красным цветом обозначены пункты, которые являются зоной "активного наблюдения".

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Среди латиноамериканских точек присутствия обозначены столицы Эквадора (Кито), Бразилии (Бразилиа) и даже Кубы (Гавана). Наблюдение также ведется за Китаем (Пекин, Шанхай).

Как сообщал УНИАН, Эдвард Сноуден стал автором сенсации о шпионской деятельности, которую ведет ЦРУ. Он рассказал журналистам, что АНБ прослушивает телефонные разговоры своих граждан и читает их переписку по электронной почте и в социальных сетях.

Публикация секретных документов и сейчас продолжается в ряде зарубежных СМИ.