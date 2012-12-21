WikiLeaks опубликует свыше миллиона новых документов

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление создателя проекта Джулиана Ассанжа.

Как сообщается, 20 декабря Ассанж обратился к своим сторонникам с балкона эквадорского посольства в Лондоне, отмечая таким образом полугодие своего безвыходного нахождение в стенах дипмиссии.

Основатель WikiLeaks заявил, что в течение 2013 года портал выложит в открытый доступ более миллиона закрытых документов, которые в настоящее время готовятся к публикации, а также заявил, что готов к переговорам по разрешению своего статуса.

За выступлением Ассанжа наблюдали около сотни его сторонников и журналистов. Полиция Лондона усилила меры безопасности, но инцидентов не было.

Ассанж, напоминает Лента.ру, скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года, после того как английский суд постановил выдать его Швеции, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж считает, что Стокгольм может впоследствии выдать его США, где ему предъявлены обвинения в разглашении секретной информации и шпионаже. В августе Эквадор официально предоставил Ассанжу политическое убежище.

Проект WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, был запущен в 2006 году. Наибольшую известность порталу принесли публикации 400 тысяч материалов, касающихся войны в Ираке, а также свыше 250 тысяч депеш дипломатического корпуса США, выложенные в открытый доступ в конце 2010 года.