Германия и Франция обсудят инцидент со шпионажем спецслужб США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает шпионаж между партнерами неприемлемым
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает шпионаж между партнерами неприемлемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Шпионаж между друзьями, так нельзя делать", - заявил Меркель. Канцлер сделала заявление по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, где она намерена обсудить ситуацию вокруг слежки со стороны американских спецслужб с президентом Франции Франсуа Олландом.
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Как сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, власти Германии получили информацию о том, что спецслужбы США могли отслеживать мобильный телефон Ангелы Меркель. Германия незамедлительно направила в Вашингтон запрос и потребовала объяснений. Меркель лично позвонила президенту США Бараку Обаме и дала понять, что считает такие действия совершенно неприемлемыми.