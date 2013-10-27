В Госдуме РФ предлагают на полгода лишить Жириновского права слова

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев ("Единая Россия") считает, что за высказывания относительно республик Северного Кавказа лидера ЛДПР Владимира Жириновского следует как минимум лишить права выступления в нижней палате на срок до полугода, и как максимум - слова либерал-демократа наталкивают на мысль о необходимости в принципе "поставить заслон" для деятельности ЛДПР.

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Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам Сафаралиева, Жириновский "в Думе уже неоднократно срывался на крик, в том числе в рамках "десятиминуток" (отведенных фракциям для политических заявлений).

По мнению Сафаралиева, избранного в Госдуму от Дагестана, поведение Жириновского "ничего, кроме отрицательных эмоций, не вызывает". "Во-первых, это провокационные выступления: какое право имеет кто бы ни было отвечать за целые народы - огораживать колючей проволокой, рожать детей или нет", - недоумевал он. По словам депутата, "руководство Думы должно было встречаться с ним, предупреждать его". "Не знаю, но может быть, стоит отправить не один, а десятки запросов в прокуратуру на все его действия", - предположил он.