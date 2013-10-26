В Грузии сегодня «день тишины» перед выборами президента

В Грузии сегодня последний день перед президентскими выборами.

Как передает радио «Свобода», их наиболее вероятным победителем считается кандидат от правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили. Два других основных кандидата – бывшие спикеры парламента Давид Бакрадзе и Нино Бурджанадзе, по оценкам местных политологов, борются лишь за второе место, а также за право участвовать во втором туре голосования, если победитель не определится в первом туре.

По теме: Иванишвили заявляет, что никаких досрочных выборов в Грузии не будет

Премьер-министр Бидзина Иванишвили накануне заявил, что второго тура президентских выборов "быть не должно", потому что кандидат от правящей коалиции "Грузинская мечта" Маргвелашвили "победит в первом же туре".

Президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники воспринимают предстоящие выборы главы государства как оформление бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в качестве единственной оппозиционной силы. Саакашвили, выступая перед студентами за два дня до выборов, обвинил правительство Иванишвили в приостановке реформ и предупредил, что не намерен мириться с "возвращением страны в прошлое".