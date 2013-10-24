В Италии идентифицировали найденные на Costa Concordia останки

Об этом объявили сегодня в трибунале города Гроссето после обнародования результатов анализа ДНК, сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на АНСА.

Останки были подняты несколько недель назад, это стало возможным после того, как судно было приведено в вертикальное положение.

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Лайнер Costa Concordia с 4,2 тыс пассажирами и членами экипажа на борту совершал круиз по Средиземноморью, когда в ночь на 14 января 2012 года напоролся на риф у берегов острова Джильо. В результате кораблекрушения погибли 32 человека. Тела двоих - Трекарики и индийца- стюарда - не были обнаружены сразу. Их поисками занялись после завершения операции по подъему "Конкордии". Были подняты несколько фрагментов человеческих останков, которые переданы на судебно-медицинскую экспертизу.