В Италии идентифицировали найденные на Costa Concordia останки

20:57, 24 октября 2013
Мир
875 0

Человеческие останки, обнаруженные в корпусе затонувшего итальянского круизного лайнера Costa Concordia, принадлежат сицилийской туристке Марии Грации Трекарики

На Costa Concordia нашли человеческие останки

Об этом объявили сегодня в трибунале города Гроссето после обнародования результатов анализа ДНК, сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на АНСА.

Останки были подняты несколько недель назад, это стало возможным после того, как судно было приведено в вертикальное положение.

По теме: На Costa Concordia обнаружено тело погибшего

Лайнер Costa Concordia с 4,2 тыс пассажирами и членами экипажа на борту совершал круиз по Средиземноморью, когда в ночь на 14 января 2012 года напоролся на риф у берегов острова Джильо. В результате кораблекрушения погибли 32 человека. Тела двоих - Трекарики и индийца- стюарда - не были обнаружены сразу. Их поисками занялись после завершения операции по подъему "Конкордии". Были подняты несколько фрагментов человеческих останков, которые переданы на судебно-медицинскую экспертизу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter