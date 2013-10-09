На Costa Concordia обнаружено тело погибшего

По данным агентства TMNews, труп был обнаружен на третьей палубе лайнера, который 17 сентября полностью подняли с рифов и установили в вертикальное положение.

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Речь может идти об останках 33-летнего Рассела Ребелло, который работал стюардом на судне. Как передает TMNews, родственники Ребелло уже оповещены о находке, пишет РИА Новости.

До сих пор пропавшей без вести после кораблекрушения Costa Concordia считается также пассажирка Мария Грация Трекарики.

В конце сентября спасатели достали с нижней палубы лайнера предположительно человеческие останки. Однако у экспертов есть предположения, что они также могут принадлежать животным. Точная информация появится только после проведения генетической экспертизы.

Лайнер Costa Concordia напоролся на рифы в ночь на 14 января в Тирренском море близ острова Джильо у побережья итальянской области Тосканы. На борту судна находились более 4,2 тысячи пассажиров и членов экипажа. Жертвами крушения стали 32 человека.

Во вторник, 17 сентября, полностью завершилась операция по подъему и приведению в вертикальное положение затонувшего круизного лайнера Costa Concordia. После этого возобновилась операция по поиску тел пропавших без вести.