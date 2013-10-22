В США к супермаркету пришел двухметровый аллигатор (видео)
21:57, 22 октября 2013Мир
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Двухметровый аллигатор появился возле супермаркета в американском штате Флорида
Хищник пришел в магазин рано утром и, постояв немного у дверей, ушел, исчезнув в ближайших зарослях. На вызов свидетелей приехала полиция.
Правоохранители оцепили район, однако найти аллигатора так и не смогли, сообщает ТСН.
Ранее сообщалось, что огромный крокодил в течение двух недель держал на острове новозеландского туриста. Каждый раз, когда мужчина пытался спустить лодку, из воды появлялся 6-метровый крокодил и загонял его обратно. Спасти туриста удалось людям, проживающих неподалеку от острова.
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