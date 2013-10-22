В США к супермаркету пришел двухметровый аллигатор (видео)

Хищник пришел в магазин рано утром и, постояв немного у дверей, ушел, исчезнув в ближайших зарослях. На вызов свидетелей приехала полиция.

Правоохранители оцепили район, однако найти аллигатора так и не смогли, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что огромный крокодил в течение двух недель держал на острове новозеландского туриста. Каждый раз, когда мужчина пытался спустить лодку, из воды появлялся 6-метровый крокодил и загонял его обратно. Спасти туриста удалось людям, проживающих неподалеку от острова.