В Австралии 6-метровый крокодил две недели держал туриста в плену

Как сообщает Agence France-Presse, мужчина по имени Райан (фамилия не называется) боялся выбраться с острова на своем каяке, так как его преследовал крупный гребнистый крокодил, обитающий в окрестных водах.

На острове туриста из Новой Зеландии заметил житель Калумбуру Дон Маклеод, который обследовал территорию вечером в субботу, 31 августа., и увидел свет на острове (очевидно, Райан включил фонарик), сообщает Lenta.ru.

Он добрался до пляжа, на котором нашел мужчину. Тот очень хотел пить, и ему предложили холодное пиво. Вскоре после этого он уснул и продолжал спать всю дорогу до материка.

По словам Маклеода, турист признался, что боялся за свою жизнь: он думал, что крокодил нападет на него и съест. Австралиец заявил, что крокодил, о котором говорил Райан, действительно живет около острова, и его неоднократно видели рядом с сушей. Нападал ли он на кого-то, не уточняется.

Как отмечает агентство, сейчас Райан восстанавливается после пережитого. Сам он пока не общался с журналистами. Когда он вернется в Новую Зеландию, не уточняется.

Гребнистые крокодилы являются самыми крупными представителями своего биологического рода. Длина взрослой особи может достигать семи метров. Рептилии весят до тонны. Они обитают на побережье северной Австралии, а также на островах Папуа – Новой Гвинеи.