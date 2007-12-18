Терри Дэвис поздравил Тимошенко

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС поздравил Юлию ТИМОШЕНКО с назначением на должность премьер-министра Украины.

В поздравительной телеграмме, текстом которой располагает УНИАН, Генеральный секретарь СЕ выразил удоволетворение, что “наконец Украина имеет правительство”, а также прибавил, что ему приятно, что это правительство возглавляет Ю.Тимошенко.

Генсек Совета Европы выразил уверенность в том, что у Ю.Тимошенко достаточно энергии, опыта и желания для того, чтобы “быть одним из крупных лидеров Украины”.

“Я надеюсь на сотрудничество под вашим руководством между Советом Европы и Украиной, особенно в тех приоритетных сферах, которые мы обсуждали в Киеве несколько месяцев назад”, - отмечает Т.Девис.

Он пожелал Ю.Тимошенко успехов на новой должности, а также выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада 226-ю голосами поддержала назначение Ю.Тимошенко на должность премьер-министра Украины, после чего 227-ю голосами утвердила персональный состав нового правительства.