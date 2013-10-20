Исторические оппоненты блока Меркель выразили готовность к переговорам

Как передает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, партийное собрание (или "конвент", как его называют социал-демократы) проходит в закрытом режиме и является высшим органом, принимающим решения в промежутках между съездами СДПГ. К его компетенции относятся все политические и организационные вопросы за исключением учреждения партийных органов, изменения устава или программы партии.

За старт переговоров с ХДС/ХСС, в ходе которых будет обсуждаться и кадровый состав будущего правительства, проголосовало подавляющее большинство из более чем 200 делегатов конвента. Против был подан только 31 голос. Это решение открыло путь к началу коалиционного диалога между политическими силами, которые исторически являются оппонентами. Первый раунд переговоров может состояться уже в будущую среду.

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Выборы в бундестаг прошли 22 сентября. По итогам голосования блок Меркель получил 311 из 631 места в парламенте нового созыва. Этого недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать новый кабмин, поэтому ХДС/ХСС начал диалог о коалиции с СДПГ и "зелеными". Последние две недели руководство блока Меркель поочередно вело с обеими этими политическими силами "зондирующие переговоры". Их цель - выяснить, насколько стороны готовы к компромиссам по основным программным вопросам и есть ли смысл начинать полноценный диалог о коалиции. Переговоры ХДС/ХСС с "зелеными" после провалились.

Сколько будут продолжаться коалиционные переговоры между блоком Меркель и социал-демократами, неизвестно. Согласно оптимистичным прогнозам, так называемая "большая коалиция" (так традиционно называется союз ХДС/ХСС и СДПГ) будет создана к середине ноября, по пессимистичным - после Нового года.

«Большая коалиция», если переговоры завершатся успешно, станет уже третьей в современной истории Германии. ХДС/ХСС и СДПГ заключали такой «брак по рас чету» дважды: в 1966 и 2005 годах, отмечает РИА Новости.