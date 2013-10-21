СМИ: В Волгограде из-за взрыва снимают с рейсов все маршрутки

«Пока поступает противоречивая информация, мне звонят водители, говорят о том, что ГИБДД требует снять с линии все маршрутки, – сообщил волгоградскому ресурсу V1.ru председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация пассажирских автотранспортников» Юрий Белоусов. – По всей видимости, это связано с произошедшим сегодня взрывом автобуса в Красноармейском районе Волгограда».

Напомним, что в понедельник, 21 октября, примерно в 14:05 в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв в пассажирском автобусе №29, следовавшем по маршруту «Кардиоцентр – кинотеатр "Юбилейный"».

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По данным правоохранительных органов, взрыв произошел на остановке общественного транспорта «Лесобаза» на улице Лазоревой в момент прибытия автобуса к остановке. Взрыв не сопровождался возгоранием. На месте работают сотрудники МЧС и оперативно-следственная группа.

Сейчас на месте взрыва работают саперы, проверяя на возможное наличие в автобусе фрагментов взрывного устройства.

По предварительным данным, на момент взрыва в автобусе находились порядка сорока пассажиров. На месте обнаружены фрагменты тел пяти (по другим данным - шести) погибших, еще семеро получили многочисленные ранения. Пострадавшие доставлены в 25-ую и 15-ую клиническую больницы.

Позже появилось сообщение, что на месте взрыва были обнаружены фрагменты гранаты.