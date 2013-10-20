СМИ: В Черногории впервые состоялся мирный гей-парад

Между тем в других местах Подгорице произошли столкновения противников парада с полицией. По сообщениям , несколько человек били витрины магазинов и бросали в полицию камнями. Полиция разгоняла их с применением газа, сообщает Радио Свобода.

Для охраны парада вызвали около двух тысяч сотрудников полиции после ряда угроз и осуждений гомосексуализма, прозвучавших накануне в том числе и со стороны главы Сербской православной церкви в Черногории, митрополита Черногорсо-Приморского Амфилохия (Радовича). Премьер-министр Черногории Мило Джуканович, который стремится к вступлению государства в Европейский союз, поддержал такие усиленные меры безопасности во время парада.

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Это был второй такой парад в Черногории. Перед ним три месяца назад в курортном городе Будве, такой парад закончился значительными столкновениями.

Предыдущие попытки устроить гей-парады в консервативной православной Черногории полностью срывались из-за угрозы насилия.