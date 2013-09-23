Блок Меркель выиграл выборы в Бундестаг - промежуточные данные ЦИК

Об этом свидетельствуют промежуточные данные федеральной избирательной комиссии после обработки информации со всех избирательных округов, передает РИА «Новости».

"Пока эти данные не являются официальными предварительными данными федеральной избирательной комиссии. Они могут еще меняться. Официальные предварительные данные будут опубликованы позже", - пояснил представитель избиркома.

Какой будет доля ХДС/ХСС в новом Бундестаге, и сколько всего в нем будет депутатов (общее количество мест в парламенте непостоянно и зависит от числа переходных и выравнивающих мандатов), пока неизвестно.

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Главная оппозиционная политическая сила - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), от которой за пост канцлера борется Пеер Штайнбрюк, набирает по партийным спискам 25,7% голосов. В голосовании по одномандатным округам кандидаты от СДПГ получают 29,4%.

Согласно последним данным трех различных exit polls, которые регулярно уточнялись после их первой публикации, блок Меркель мог рассчитывать на 41,7-41,8% голосов избирателей. Для СДПГ опросы прогнозировали 25,4-25,9% голосов.

Партнеры блока Меркель по правящей коалиции - "Свободная демократическая партия" (СвДП) - набирает по партийным спискам и одномандатным округам соответственно 4,8% и 2,4%. "Зеленые" получают 8,4% и 7,3%, Левая партия - 8,6% и 8,2%. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" набирает по партийным спискам и одномандатным округам, соответственно, 4,7% и 1,9%.