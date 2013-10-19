Французскую националистку сняли с выборов за сравнение министра с шимпанзе

Выдвижение кандидатуры Анн Софи Леклер в партии назвали «кадровой ошибкой» сообщает Лента.ру. Она должна была принять участие в региональных выборах в департаменте Арденны в 2014 году, отмечает The Local.

В четверг, 16 октября, французский телеканал France 2 опубликовал интервью с Леклер и привлек внимание к ее странице в Facebook. Там она выложила картинку, на которой с одной стороны был изображен детеныш шимпанзе, а с другой — Тобиру. При этом первое изображение было подписано как «В 18 месяцев», а второе — «Сейчас».

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Когда Леклер напрямую спросили об этом изображении журналисты, она продолжила защищать свою запись в Facebook. Она заявила, что Тобира «дикарка, потому что появляется на телевидении с такой дьявольской улыбкой». Кроме того, она сказала: «Я бы предпочла видеть, как она висит на дереве, чем смотреть на то, что она делает в правительстве». При этом, по мнению Леклер, сравнение министра с шимпанзе не является расистским.

Членов «Национального фронта», который возглавляет Марин Ле Пен, нередко обвиняют в расизме. Сама партия пытается бороться с этим имиджем и уже исключила из своих рядов нескольких политиков, которые были замешаны в аналогичных скандалах. При этом прокуратура подозревает и саму Ле Пен в разжигании расовой ненависти за ее высказывание, сделанное в 2011 году. Однако сама политик избрала главной мишенью для своей критики приезжих-мусульман, а не чернокожих.