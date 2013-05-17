Слово «раса» исключат из законодательных актов Франции

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, предусматривающий исключение слова "раса" из законодательных актов республики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как заявил один из инициаторов законопроекта депутат Альфред Мари-Жан, "у этой абсурдной концепции (понятия "расы"), которая легла в основу худших идеологий, нет места в нашей правовой системе".

Теперь слово "раса" и производные от него должны быть вычеркнуты из нормативных актов Франции. При этом в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах страны, а также в законе о свободе печати от 29 июля 1881 года слово "раса" будет заменено на понятие "этнический".

Примечательно, что депутаты Национального собрания решили оставить в законах термин "расизм". Это было сделано, чтобы сохранить возможность в судебном порядке разбирать дела, касающиеся правонарушений, совершенных на почве межрасовой ненависти. "Французская Республика запрещает и осуждает проявления расизма, антисемитизма и ксенофобии", - гласит первая же поправка к тексту закона.

Еще одна юридическая коллизия заключается в том, что инициатива депутатов не коснулась главного нормативного акта страны - Конституции, принятой в 1958 году. В первой статье основного закона страны говорится, что Франция "обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия происхождения, расы или религии".

В ответ на обоснованную критику со стороны оппозиции представители правящей Французской социалистической партии заверили, что "сделан лишь первый шаг", за которым последует и внесение исправления в Конституцию. Однако когда это будет сделано, пока неизвестно.