В Кабуле боевики напали на жилой комплекс с сотнями иностранцев

По словам представителей полиции, нападение совершено сегодня вечером, сигналом к атаке стал взрыв заминированного автомобиля, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Спустя час после нападения в непосредственной близости от жилого комплекса слышны выстрелы.

В ”Грин Виллэдж” размещаются сотрудники иностранных организаций, в том числе европейский дипломатический персонал и представители ООН. Комплекс окружен мощными стенами и находится под усиленной охраной.

2 мая 2012 года ”Грин Виллэдж” также подвергся атаке смертника на автомобиле и группы вооруженных людей. В перестрелке были убиты несколько охранников-афганцев, никто из иностранцев не пострадал.