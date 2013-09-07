Пакистан освободил семерых лидеров афганских талибов

В сообщении отмечается, что за счет этого Пакистан рассчитывает наладить свои напряженные отношения с афганскими властями.

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С призывом отпустить ряд высокопоставленных талибов к премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу ранее обращался президент Афганистана Хамид Карзай, сообщает Lenta.ru.

Как уточняет Agence France-Presse, официально пакистанские власти объяснили свое решение желанием по возможности оказать Афганистану содействие в переговорах с боевиками. При этом в прошлом году Пакистан уже освободил 26 талибов. Кроме того, в январе 2013 года власти страны заявили, что отпустят абсолютно всех боевиков, подозреваемых причастности к «Талибану».

Карзай во время недавнего визита в Пакистан заявил, что рассчитывает на содействие соседей в переговорах с талибами. По мнению президента Афганистана, этому процессу может помочь освобождение отдельных лидеров движения, находящихся в пакистанских тюрьмах. Карзай считает, что в этом случае они будут более склонны к переговорам, однако большинство экспертов в этом сомневается.

Ранее афганские власти неоднократно обвиняли соседей в симпатиях к талибам. В частности, Карзай утверждал, что ликвидировать движение на территории его собственной страны не удается именно потому, что его лидеров укрывает и спонсирует Пакистан. Официальный Исламабад эти претензии отвергает, отмечая, что максимально заинтересован в стабилизации обстановки в Афганистане.

В 2014 году Афганистан должны покинуть около 87 тысяч военнослужащих НАТО, обеспечивающих в настоящее время порядок в стране. После их ухода эта обязанность перейдет к собственным силам безопасности Афганистана. При этом ряд критиков Карзая сомневается в боеспособности полиции и армии страны и опасается, что после вывода сил НАТО власть в стране снова перейдет в руки талибов. В свою очередь власти называют эти опасения беспочвенными.