Соглашение с Арменией в Вильнюсе парафировано не будет - представитель ЕС

Об этом заявил сегодня пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и политики европейского соседства Штефана Фюле Питер Стано в интервью Радио "Азатутюн" (армянская служба Радио "Свобода"), сообщает РИА «Новости».

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"Прежде у нас было стремление, общее стремление - иметь соглашение об ассоциации, включая соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Мы стремились парафировать его в Вильнюсе, и мы вели переговоры вокруг этого документа, одного единого документа, состоящего из двух частей - политической и торговой - как одного пакета. Этот единый пакет невозможно парафировать в связи с той новостью, что Армения собирается вступить в Таможенный союз, так как соглашение об ассоциации и соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли не совместимы с обязательствами перед ТС", - сказал Стано, отвечая на постоянно звучащую со стороны высокопоставленных должностных лиц Армении убежденность в том, что соглашение об ассоциации в каком-либо варианте все же будет парафировано в Вильнюсе.

Президент Армении Серж Саргсян 3 октября заявил, что Армения, принявшая в сентябре решение об участии в Таможенном союзе, примет участие в вильнюсском саммите "Восточного партнерства", а до этого проведет переговоры для включения в соглашение об ассоциации изменений, которые позволят подписать только политическую часть ассоциации.

На вопрос, возможно ли парафировать, либо подписать с Арменией упрощенный или адаптированный вариант соглашения, Стано ответил, что диалог с Арменией в настоящее время продолжается в формате поиска новых основ для сотрудничества.

"Сейчас мы обсуждаем, на какую новую основу можем поставить наши отношения. Мы находимся в постоянном контакте и диалоге, пытаясь создать новую основу для наших отношений и партнерства. И могу сказать, что сейчас мы ожидаем новостей от наших армянских партнеров, посмотрим, как они представляют формат нового партнерства при этих новых обстоятельствах. Мы с нашей стороны готовы соответственно отреагировать", - отметил пресс-секретарь комиссара ЕС.