Ирак аннулировал оружейную сделку с Россией на $4,2 миллиарда

Власти Ирака аннулировали контракт с Россией на покупку оружия стоимостью в 4,2 миллиарда долларов из-за коррупционных рисков, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя иракского правительства Али Мусави.

"Этот контракт был отменен. Когда премьер-министр Ирака Нури аль-Малиуки вернулся из поездки в Россию, у него возникла обеспокоенность по поводу возможной коррупции (в сделке). Он решил полностью пересмотреть контракт", - цитирует агентство слова Мусави.

По словам чиновника, власти разбираются в ситуации.

Премьер-министр Ирака посещал Москву в октябре, в ходе визита заключил пакетное соглашение в области военно-технического сотрудничества на сумму 4,2 миллиарда долларов. Позже появилось сообщение, что депутаты иракского парламента намерены инициировать проверку крупных военных контрактов о закупке оружия, в том числе и с Россией.

РИА Новости