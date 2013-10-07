На Бали стартовал саммит АТЭС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента РФ, саммит на Бали по традиции пройдет в формате двух закрытых заседаний и двух рабочих завтраков глав государств и правительств.

Так, 7 октября запланирована встреча лидеров с ведущими представителями регионального бизнеса - пленарная сессия Диалога с членами Деловой консультативный совет (ДСК) АТЭС – и общение с членами ДКС в формате групп.

В ходе рабочего завтрака «Устойчивый рост на справедливой основе» речь пойдет о наращивании многопланового сотрудничества в интересах сокращения диспропорций в развитии, повышения качества жизни и защиты окружающей среды в АТР, обеспечения эффективного управления продовольственными, энергетическими и водными ресурсами.

Первое закрытое заседание (посвящено роли АТЭС в укреплении региональной экономики и многосторонней торговой системы в контексте подготовки к предстоящей министерской конференции ВТО в декабре с.г. на о.Бали) откроется выступлением Президента РФ об итогах сентябрьского саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге. Предполагается, что Путин также выступит на Деловом саммите АТЭС на тему «Новые источники устойчивого и долгосрочного экономического роста в АТР».

8 октября запланирована неформальная встреча лидеров с «гостями председателя» форума – руководителями ряда малых островных государств Тихого океана (Кирибати, Фиджи, Маршалловы острова, Соломоновы острова).

Саммит завершится рабочим завтраком и церемонией обнародования итоговых документов– Декларации лидеров экономик АТЭС и Заявления лидеров в поддержку многосторонней торговой системы.

На долю экономик АТЭС, представляющих около 40% населения мира, приходится 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли. Участниками форума являются 21 страна и территория АТР.