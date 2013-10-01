В Госдуме РФ уверены, что ПАСЕ в конце концов откажется от странового мониторинга

Во время выступления на заседании ПАСЕ ранее во вторник Нарышкин предложил Ассамблее перейти на новый принцип мониторинга — не стран в целом, а по конкретным направлениям и темам. Он заявил, что процедура мониторинга превратилась в механизм политической дискриминации одних стран Совета Европы перед другими, пишет РИА Новости.

"Правда сильнее всего. Все равно в итоге мы придем к тому предложению, к тому решению, которое я сегодня озвучил, я в этом убежден", — сказал спикер журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в ПАСЕ.

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"Мы в кулуарах беседовали, ко мне подходили руководители и члены Парламентской ассамблеи, которые просто выражали поддержку этой идее, но это не значит, что это наступит сразу, будет еще дискуссия, доклад", — отметил он.

По словам Нарышкина, прозвучавшие вопросы соответствовали его ожиданиям. Он заявил, что на вопросы записались более 54 членов ПАСЕ.

"Не успели все задать свои вопросы, хотя я честно предложил остаться без обеда и продолжить отвечать на вопросы, но такова парламентская традиция, к этому тоже надо относиться с уважением", — сказал он.

Отвечая на вопрос, а нужно ли вообще России быть в ПАСЕ, Нарышкин сказал, что, безусловно, нужно, поскольку это самая представительная в Европе международная организация.

В свою очередь лидер КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов, который сопровождал Нарышкина в поездке в ПАСЕ, заявил, что выступление спикера было "достойным".

"Это была площадка, на которой нас крыли за всё на свете — крыли за Чечню, за Белоруссию, материли за Сербию", — сказал Зюганов журналистам. Он отметил, что впервые видел, чтобы зал был забит до отказа, все 500 мест. "Все слушали, обычно ходят и галдят", — сообщил он.