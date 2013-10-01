В Госдуме РФ уверены, что ПАСЕ в конце концов откажется от странового мониторинга
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин выразил уверенность, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) со временем откажется от мониторинга обязательств стран перед Советом Европы по "страновому" принципу и перейдет к мониторингу по конкретным темам.
Во время выступления на заседании ПАСЕ ранее во вторник Нарышкин предложил Ассамблее перейти на новый принцип мониторинга — не стран в целом, а по конкретным направлениям и темам. Он заявил, что процедура мониторинга превратилась в механизм политической дискриминации одних стран Совета Европы перед другими, пишет РИА Новости.
"Правда сильнее всего. Все равно в итоге мы придем к тому предложению, к тому решению, которое я сегодня озвучил, я в этом убежден", — сказал спикер журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в ПАСЕ.
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"Мы в кулуарах беседовали, ко мне подходили руководители и члены Парламентской ассамблеи, которые просто выражали поддержку этой идее, но это не значит, что это наступит сразу, будет еще дискуссия, доклад", — отметил он.
По словам Нарышкина, прозвучавшие вопросы соответствовали его ожиданиям. Он заявил, что на вопросы записались более 54 членов ПАСЕ.
"Не успели все задать свои вопросы, хотя я честно предложил остаться без обеда и продолжить отвечать на вопросы, но такова парламентская традиция, к этому тоже надо относиться с уважением", — сказал он.
Отвечая на вопрос, а нужно ли вообще России быть в ПАСЕ, Нарышкин сказал, что, безусловно, нужно, поскольку это самая представительная в Европе международная организация.
В свою очередь лидер КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов, который сопровождал Нарышкина в поездке в ПАСЕ, заявил, что выступление спикера было "достойным".
"Это была площадка, на которой нас крыли за всё на свете — крыли за Чечню, за Белоруссию, материли за Сербию", — сказал Зюганов журналистам. Он отметил, что впервые видел, чтобы зал был забит до отказа, все 500 мест. "Все слушали, обычно ходят и галдят", — сообщил он.