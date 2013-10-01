Толоконникова из Pussy Riot прекратила голодовку

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова 1 октября прекратила голодовку, сообщают на сайте управления ФСИН по Мордовии.

Как сказано в сообщении, она начала принимать пищу в 11:00. В связи с длительным голоданием Толоконникова переведена на диетическое питание.

Также о прекращении голодовки Толоконниковой сообщил депутат Госдумы Илья Пономарев. Политик написал в твиттере, что она перестала голодать по медицинским причинам, но продолжает требовать перевода в другую колонию.

Пономарев был первым посетителем, которого допустили к Толоконниковой за пять суток. Ранее мужу активистки и ее защите отказывали в посещениях, аргументируя решение рекомендациями врачей.

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Как сообщал УНИАН ранее, пять участниц группы Pussy Riot в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.

Видеоролик с выступлением был выложен в Интернете и вызвал общественный резонанс. Полиция задержала трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа 2012 года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

Мосгорсуд 10 октября 2012 года изменил Самуцевич наказание на условный срок и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.

23 сентября 2013 года Толоконникова объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника мордовской колонии, который якобы грозился убить ее. По сведениям УФСИН Мордовии, заявления о голодовке и угрозах последовали после отказа сотрудника колонии создать Толоконниковой льготные условия.