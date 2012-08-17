«Pussy Riot» приговорили к двум годам в колонии общего режима

Как передает собственный корреспондент в РФ, такое решение сегодня в Хамовническом суде огласила судья Мария Сырова после трехчасового чтения приговора.

Она подчеркнула, что девушки совершили хулиганские действия в храме Христа Спасителя по мотивам религиозной ненависти и вражды.

По словам М.Сыровой, акция была тщательно спланирована, а для совершения преступления девушки организовали группу, хотя ряд ее участников скрылись.

«Подсудимые осознавали оскорбительный характер своих действий и внешний вид. Намеревались придать своим действиям публичную огласку и общественный резонанс, хотели оскорбить не только служителей храма, но и широкую общественность, они нанесли глубокое оскорбление и обиду православным верующим», - подчеркнула судья.

«Суд считает виновными Толоконникову, Алехину и Самуцевич в совершении изложенного преступления. К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимых других доказательств», - заявила судья.

Девушки во время оглашения приговора вели себя спокойно и часто улыбались.

Адвокаты осужденных заявили, что это решение будет обжаловано.

В тоже время поддержать «Pussy Riot» прибыли российские оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Рыжков, а также Гарри Каспаров и Сергей Удальцов, которые вскоре были задержаны у здания суда. Всего было задержано более 10 человек.

У здания суда собралось несколько сотен человек, которые скандируют «Свободу «Pussy Riot», а также «Позор» и «Мы здесь власть». Многие одеты в футболки, на которых изображены девушки в балаклавах (шапочки, в которых выступали девушки - УНИАН), а также прикреплены на одежду белые ленты, которые символизируют несогласие с политикой действующей власти в РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и у алтаря провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс. Трое участниц группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находились под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их. Прокурор Александр Никифоров требовал приговорить участниц панк-группы Pussy Riot к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.