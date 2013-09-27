Голодающую в колонии участницу Pussy Riot госпитализировали

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России

Ранее о переводе осужденной сообщил ее муж Петр Верзилов.

"Это действительно так, Толоконникову перевели в медсанчасть по рекомендации врачей", - сказал сотрудник пресс-бюро.

Толоконникова объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника мордовской колонии, который якобы грозился убить ее. По сведениям УФСИН Мордовии, заявления о голодовке и угрозах последовали после отказа сотрудника колонии создать Толоконниковой льготные условия.

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Как написала сама Толоконникова в своем открытом письме, причиной голодовки стали нечеловеческие условия жизни и труда заключенных колонии.

Как сообщал УНИАН ранее, пять участниц группы Pussy Riot в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернете и вызвал общественный резонанс.

Полиция задержала трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа 2012 года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

Мосгорсуд 10 октября 2012 года изменил Самуцевич наказание на условный срок и освободил из-под стражи в зале суда. Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.