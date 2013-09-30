США и Израиль хотят проверить на деле обещания Сирии - Обама
США и Израиль намерены проверить на деле обещания Сирии уничтожить химическое оружие, заявил Президент США Барак Обама на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы оба довольны возможностью, наконец, вывезти запасы химического оружия из Сирии. Но я думаю, что мы оба разделяем глубокою обеспокоенность тем, что нам нужно подтвердить и реализовать то, о чем было договорено в ООН", - сказал Обама, сообщает РИА Новости.
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Совет безопасности ООН принял на прошлой неделе резолюцию, которая требует от Сирии ликвидации химического оружия. Соответствующую инициативу предложила Россия. Обама согласился на эту инициативу и приостановил подготовку к военному удару по Сирии за предполагаемое применение химоружия правительственными силами Сирии.
Израиль является ближайшим союзником США на Ближнем Востоке и формально находится в состоянии войны с Сирией.