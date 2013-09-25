Янукович и Обама обсудили ситуацию в Сирии и евроинтеграцию Украины

Как передает корреспондент УНИАН, такая встреча состоялась во время неформального общения на официальном приеме от имени Президента США.

Во время подхода к прессе, Янукович сообщил о чем он говорил со своим американским коллегой.

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«На этой встрече не планировалось решать разные вопросы, мы очень кратко обменялись информацией относительно точки зрения по Сирии. Я ее высказывал публично: любой мирный путь всегда лучше любой, даже короткой войны ... которая всегда ведет к гуманитарной катастрофе», - сказал Янукович.

Президент подчеркнул необходимость искать пути мирного урегулирования посредством политического диалога.

Янукович рассказал, что во время общения речь шла также о евроинтеграции Украины. «Я сказал, что мы идем по этому пути уверенно, и эта информация была также принята», - подчеркнул Президент.