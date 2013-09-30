Установлена подлинность картины Давида - портрета Наполеона Бонапарта (фото)

Подлинность шедевра установил исследователь Симон Ли из британского Университета Рединга, сообщает Russia Today со ссылкой на испанскую газету АВС.

Исследование Симона Ли было основано на изучении картин Жака Лиу Давида. Своё внимание эксперт сосредоточил на других копиях портрета Наполеона Бонапарта, где сумел различить отличия в изображении военного мундира французского императора. По его словам, удалось установить, что над портретом Давид работал вместе со своим помощником и учеником Жоржем Руже. «Хотя картина пописана Давидом, после чистки рядом было обнаружено слово «Руже» и дата 1813», - объяснил исследователь.

В 2005 году картина «Портрет Наполеона Бонапарта» была продана за €18 тыс. и попала в частную коллекцию, хозяин которой решил взять на себя все затраты на реставрацию полотна. Новый хозяин картины попросил Симона Ли помочь ему установить подлинность шедевра.

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Сначала полотно находилось в коллекции шотландской семьи, а затем попала в Королевскую шотландскую академию. «Как картина попала в Шотландию неизвестно. Хотя у Шотландии и Франции всегда был общий враг — Великобритания. Поэтому присутствие полотна в Шотландии может говорить об их почитании императора Бонапарта», - объяснил Симон Ли.

На картине Давида Наполеон изображён в 1813 году, когда Великобритания и Пруссия угрожали Франции военной интервенцией. Художник изобразил Наполеона Бонапарта в военной форме Национальной гвардии. Наполеон предстаёт в образе защитника в тот момент, когда его стране угрожает серьёзная опасность. Симон Ли рассказал, что портрет должен был вселить дух патриотизма в французов. Однако из-за вторжения союзников широкая публика его так и не увидела.