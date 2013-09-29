15-метровый астероид пролетел очень близко от Земли

Об этом сообщил РИА Новости Владимир Липунов из Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ).

По его словам, новое небесное тело было обнаружено одним из телескопов сети МАСТЕР, которой руководит Липунов. "Он был открыт в ночь с пятницы на субботу станцией на Байкале, через девять часов он пролетел в 11,3 тысячи километров от Земли (это ниже орбит геостационарных спутников). Его размер - около 15 метров", - рассказал Липунов.

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По его словам, он и его коллеги отправили информацию о наблюдениях в Центр малых планет Международного астрономического союза, но пока центр не выпустил официального сообщения об открытии - такие сообщения распространяются, когда открытие подтверждаются другими обсерваториями.

Астроном отметил, что сейчас астероид ушел в ту зону, где его наблюдения практически невозможны.

Ученые рассматривали возможность, что этот астероид на самом деле является ступенью ракеты-носителя или марсианской автоматической станцией - его траектория проходила близко к Марсу, но поиски в каталоге космического мусора результата не дали.