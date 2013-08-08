Мимо Земли пролетит астероид размером до 19 метров

Обнаруженный недавно астероид 2013 PS13, диаметр которого оценивается в 5-19 метров, в пятницу пройдет почти на равном расстоянии между Землей и Луной, говорится в сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза.

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Новый космический объект первыми обнаружили сотрудники испанской обсерватории Ла Сагра в провинции Гранада в среду, 7 августа, затем это открытие подтвердили их коллеги в Великобритании, Франции и США, сообщает РИА Новости.

Расчеты показали, что это небесное тело имеет размер от 5 до 19 метров — для сравнения, размер Челябинского метеороида до падения составлял около 18 метров. В 05.23 по Гринвичу 9 августа этот астероид пролетит примерно в 203,7 тысячи километров от Земли, что составляет 0,53 среднего радиуса лунной орбиты.

Утром в воскресенье, 4 августа, с Землей разминулся крупный астероид, получивший обозначение 2013 PJ10, его диаметр оценивался в 31-70 метров. Астероид пролетел в 371,4 тысячи километров от Земли, или 0,96 среднего радиуса лунной орбиты.