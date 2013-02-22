Ученые: в Челябинск метеорит прилетел из созвездия Пегаса

Об этом сообщает РИА Новости.

Астероид, падение которого наблюдали жители регионов Урала в прошлую пятницу, относился к классу "аполлоновских" астероидов, выяснили колумбийские ученые, которые реконструировали орбиту этого тела путем изучения видеозаписей его падения.

В пятницу, 15 февраля, жители ряда регионов Урала наблюдали полет болида - огненного шара с хвостом, который завершился яркой вспышкой и взрывом. В Челябинске ударная волна повредила здания и выбила множество окон, за медицинской помощью обратилось более 1 тысячи человек.

Хорхе Зулуага и Игнасио Феррин из колумбийского Института физики отмечают в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнеллского университета, что реконструкция орбит болидов редко бывает достаточно точной из-за нехватки данных. "Но в случае челябинского метеороида количество наблюдений и качество некоторых из них кажутся достаточными для успешной реконструкции его орбиты", - пишут ученые.

Для моделирования траектории болида до и после его входа в атмосферу Зулуага и Феррин использовали в основном запись видеокамеры на площади Революции в Челябинске. Тени от столбов, возникшие в момент вспышки болида, позволили им достаточно точно определить высоту и азимут траектории. Они определили, что болид начал светиться на высоте от 32 до 47 километров, точка, из которой он летел, находилась в созвездии Пегаса, а скорость была от 13 до 19 километров в секунду.

Расчеты показали, что большая полуось орбиты челябинского астероида составляла 1,73 астрономической единицы (средний радиус земной орбиты), перигелий (точка орбиты, ближайшая к Солнцу) находился на расстоянии 0,82 единицы, афелий (самая удаленная точка) - на 2,64 единицы. "Челябинский метеороид однозначно относился к аполлоновскому семейству астероидов", - пишут они.

Члены группы Аполлона имеют большую полуось орбиты больше 1 астрономической единицы, однако минимальная дистанция до Солнца у них ближе точки максимального сближения Земли и Солнца.