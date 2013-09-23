В Иране освободили 80 политзаключенных

Это сообщение появилось через несколько часов после того, как президент Ирана Хасан Роухани отбыл в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Радио Свобода.

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На прошлой неделе в Иране из тюрем были освобождены около десяти известных политзаключенных. Однако два главных оппозиционных лидера продолжают оставаться под домашним арестом.

Как отмечают аналитики, освобождение политзаключенных в Иране создает впечатление, что Роухани стремится к улучшению отношений с Западом.