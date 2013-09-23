В Иране освободили 80 политзаключенных
23:29, 23 сентября 2013Мир
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В Иране освободили 80 политзаключенных. Как сообщил в понедельник представитель министерства юстиции страны Могсен Эджей, среди помилованных есть арестованные во время акций протеста после президентских выборов 2009 года, на которых был переизбран на второй срок президент Махмуд Ахмадинежад.
Два главных оппозиционных лидера продолжают оставаться под домашним арестом
Это сообщение появилось через несколько часов после того, как президент Ирана Хасан Роухани отбыл в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Радио Свобода.
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На прошлой неделе в Иране из тюрем были освобождены около десяти известных политзаключенных. Однако два главных оппозиционных лидера продолжают оставаться под домашним арестом.
Как отмечают аналитики, освобождение политзаключенных в Иране создает впечатление, что Роухани стремится к улучшению отношений с Западом.
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