Иран подтвердил свою переписку с США

Это подтверждает прямую коммуникацию между главами двух государств, которые разорвали дипломатические отношения более 30 лет назад, сообщает Russia Today со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Пресс-секретарь иранского МИД Марзие Афхам заявила, что Барак Обама направил президенту Хасану Роухани письмо с поздравлениями по случаю его избрания.

Барак Обама также ранее подтвердил эту информацию. Сообщается, что лидеры двух стран могут встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В том случае, если администрации двух президентов договорятся о встрече, это будет первая беседа глав США и Ирана с 1979 года.

В последнее время представители обеих стран заявляли о своей готовности открыть диалог, чтобы обсудить и найти дипломатическое решение многолетней проблемы разработки Ираном ядерного оружия. Тегеран отрицает, что ведёт работу по обогащению урана в военных целях. Из-за подобных подозрений международное сообщество ввело санкции против страны.

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В июле 2012 года США запретили сделки с использованием национальной иранской валюты – риала. Также был введён запрет на продажу в Иран автозапчастей. В мае 2013 года США составили «чёрный список» иранских нефтехимических компаний, в который вошли восемь крупных фирм. Отрасль является второй по доходности для экономики Ирана после нефтеторговли. Из-за международных запретов доходы иранской экономики от нефти также сократились.

Эксперты считают, что возможные предстоящие переговоры между США и Ираном коснутся именно атомной энергетики.

Дипломатические отношения между США и Ираном были прерваны в 1980 году после того, как студенты и иранские военные штурмовали американское посольство в Тегеране и взяли его сотрудников в заложники.