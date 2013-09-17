Иран подтвердил свою переписку с США
Новый президент страны Хасан Роухани обменялся письмами с американским президентом Бараком Обамой.
Это подтверждает прямую коммуникацию между главами двух государств, которые разорвали дипломатические отношения более 30 лет назад, сообщает Russia Today со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.
Пресс-секретарь иранского МИД Марзие Афхам заявила, что Барак Обама направил президенту Хасану Роухани письмо с поздравлениями по случаю его избрания.
Барак Обама также ранее подтвердил эту информацию. Сообщается, что лидеры двух стран могут встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В том случае, если администрации двух президентов договорятся о встрече, это будет первая беседа глав США и Ирана с 1979 года.
В последнее время представители обеих стран заявляли о своей готовности открыть диалог, чтобы обсудить и найти дипломатическое решение многолетней проблемы разработки Ираном ядерного оружия. Тегеран отрицает, что ведёт работу по обогащению урана в военных целях. Из-за подобных подозрений международное сообщество ввело санкции против страны.
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В июле 2012 года США запретили сделки с использованием национальной иранской валюты – риала. Также был введён запрет на продажу в Иран автозапчастей. В мае 2013 года США составили «чёрный список» иранских нефтехимических компаний, в который вошли восемь крупных фирм. Отрасль является второй по доходности для экономики Ирана после нефтеторговли. Из-за международных запретов доходы иранской экономики от нефти также сократились.
Эксперты считают, что возможные предстоящие переговоры между США и Ираном коснутся именно атомной энергетики.
Дипломатические отношения между США и Ираном были прерваны в 1980 году после того, как студенты и иранские военные штурмовали американское посольство в Тегеране и взяли его сотрудников в заложники.