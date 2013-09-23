В ТЦ в Кении прогремели несколько мощных взрывов

Ранее сообщалось, что начался очередной этап контртеррористической операции, в комплексе произошла интенсивная перестрелка.

В воскресенье вечером сообщалось, что силовики начали заключительный этап операции против боевиков. Им удалось освободить большую часть заложников, сообщает РИА Новости.

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При этом сообщалось, что боевики по-прежнему удерживают около десяти человек. Представители армии также заявили, что большая часть здания очищена от боевиков и операция по их ликвидации близка к завершению.

В субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра Westgate в Найроби. По последним данным, жертвами нападения стали 68 человек, около 200 получили ранения. Очевидцы сообщали, что нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам. По данным местной полиции, злоумышленники пытались ограбить один из магазинов центра, затем в МВД страны сообщили о спланированной террористической атаке. Боевики использовали автоматы и гранаты. В результате нападения погибли члены семьи президента Кении, граждане Канады, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

Сомалийская радикальная группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за атаку, опубликовав соответствующее заявление в Twitter.