В Кении начался штурм захваченного террористами ТЦ
07:09, 23 сентября 2013Мир
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Кенийские силы безопасности начали наступление на позиции боевиков, удерживающих часть помещений торгового центра в Найроби.
В Найроби начался штурм удерживаемого террористами торгового центра
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Корреспондент агентства с места событий заявляет о доносящихся звуках стрельбы и взрывах. Официальных комментариев от властей пока не поступало, сообщает Lenta.ru.
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Жертвами нападения на торговый центр стали по меньшей мере 68 человек. Группировка «Аль-Шабаб», взявшая на себя ответственность за захват заложников, объяснила нападение участием Кении в военных операциях против сомалийских исламистов.
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