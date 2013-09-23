В Кении начался штурм захваченного террористами ТЦ

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Корреспондент агентства с места событий заявляет о доносящихся звуках стрельбы и взрывах. Официальных комментариев от властей пока не поступало, сообщает Lenta.ru.

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Жертвами нападения на торговый центр стали по меньшей мере 68 человек. Группировка «Аль-Шабаб», взявшая на себя ответственность за захват заложников, объяснила нападение участием Кении в военных операциях против сомалийских исламистов.