В Беларуси готовы брать по 100 долларов за выезд за границу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на пресс-конференции в Минске заместитель председателя ГТК Беларуси Сергей Борисюк.

«Если будет принято директивным органом Беларуси соответствующее решение, таможенные органы в рамках определенной в этом решении компетенции будут его выполнять», - отметил Борисюк.

По его словам, тарифы формируют соответствующие органы, а таможенная служба их взимает.

«Груз, подконтрольный той или иной службе, на границе выявляет таможенник и направляет грузовладельца в соответствующие службы», - сообщил Борисюк.

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Как сообщал УНИАН, ввести пошлину для выезжающих за рубеж за покупками белорусов предложил 6 сентября во время посещения ОАО «Мотовело» Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Нас критикуют – бедная, нищая страна, а наши люди до 3 миллиардов долларов в год вывозят за границу в Евросоюз и привозят товары, которое мы тоже выпускаем. Так вот, я давно поручил, вплоть до того, что выезжаешь за пределы, неважно за чем, заплати выездную пошлину. Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем – 100 долларов с носа плати и езжай за границу», - сказал Лукашенко.

Справка УНИАН. По данным ГТК Беларуси, в текущем году государственную границу пересекли 20 млн 774 физлица, из которых лица, имеющие гражданство Беларуси, составляют 12 млн 536 тыс. При этом, отдельной статистики о том, сколько граждан выехали в страны Евросоюза нет.