В Сирии разгорелось настоящее сражение с боевиками за христианский город

"В небе над городом барражируют вертолеты, которые наносят ракетные удары по позициям боевиков. Слышны разрывы снарядов, повсюду клубы дыма", - сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на своего спецкора, оказавшегося на месте события.

Как рассказал журналистам местный житель Идрис, группировка "Фронт ан-Нусра" захватила город, чье население составляет около пяти тысяч человек, 9 сентября.

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"На 15 военных джипах в Маалюля въехали около 1,5 тысячи боевиков, которые окружили монастырь и заминировали главную дорогу к храму. В течении четырех дней жители были вынуждены укрываться в подвалах монастыря без еды и воды", - сообщил он.

Идрис смог сбежать из захваченного города и примкнуть к ополчению. По его словам, "среди боевиков - египтяне, алжирцы, иракцы, иорданцы и несколько европейцев".

Накануне сирийским правительственным силам удалось освободить часть города, тем не менее сейчас там могут находиться от трех до пяти тыс боевиков, оборудовавших себе позиции в горах и ущельях, и оказывающих ожесточенное сопротивление.

Продвижению сирийских войск мешает ландшафт местности, поскольку боевики заняли позицию в горах, а армия вынуждена наступать с равнины и подниматься в горы при поддержки вертолетов и артиллерии.

В Маалюле находятся древнейшие христианские храмы, а ее жители разговаривают на почти исчезнувшем арамейском языке.