Интерпол отверг утверждения Беларуси о розыске собственника Анжи Керимова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в распространенном заявлении организации.

«Генеральный секретариат Интерпола получил 2 сентября запрос от белорусских властей о помещении в «красный список» россиянина Сулеймана Керимова, а также четырех топ-менеджеров «Белорусской калийной компании». По этим запросам продолжается работа, однако никакого решения о внесении этих лиц в «красный список» на данный момент не принято», - говорится в сообщении.

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При этом Интерпол отмечает, что обычно не комментирует запросы стран-участниц по объявлению кого-либо в международный розыск, но в данной ситуации вынужден это сделать «в связи с заявлениями белорусских властей и неверными сообщениями в СМИ».

«В соответствии с правилами и процедурами, данные запросы в настоящее время находятся на рассмотрении Генерального секретариата Интерпола и независимой Комиссии по контролю за делами Интерпола, чтобы убедиться, что они соответствуют уставу и особенно статье 3-й, которая строго запрещает организации совершать любое вмешательство или действие политического, военного, религиозного или расового характера», - сообщает Интерпол.

В сообщении организации особо подчеркивается, что никакого объявления в международный розыск по полученным от Беларуси этим двум запросам до настоящего момента не было.

Как сообщал УНИАН, 30 июля российская компания «Уралкалий» объявила о выходе из состава белорусско-российского ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), через которое вместе с «Беларуськалием» поставляла свою продукцию на внешние рынки. Это решение россияне объяснили тем, что белорусская сторона начала экспортировать продукцию «Беларуськалия» в обход БКК.

26 августа Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда руководителей БКК, среди которых председатель наблюдательного совета БКК, гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Они обвиняются по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Баумгертнер был задержан в Минске и сейчас находится в СИЗО КГБ.

2 сентября Следственный комитет Беларуси объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главного акционера «Уралкалия», владельца футбольного клуба «Анжи» Сулеймана Керимова. Он обвиняется в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. СК Беларуси сообщил, что Керимов объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

5 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 399 «О совершенствовании экспорта калийных удобрений». Он предусматривает создание новой торговой компании, которая будет осуществлять продажу калийных удобрений – ОАО «Белорусская калийная компания».

6 сентября Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг ареста Баумгертнера, заявил, что проблема, конечно, должна решаться.

«С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал. А это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик, что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу», - заявил Путин.

10 сентября Лукашенко заявил, что «в связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определенные проблемы с реализацией калийных удобрений».