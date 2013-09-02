СМИ: Интерпол объявил владельца Анжи Керимова в международный розыск

"Интерпол принял заявку Белоруссии и Сулейман Керимов объявлен в международный розыск", - сказал ведущий первого канала белорусского телевидения во время вечерних новостей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет Белоруссии обвиняет совладельца "Уралкалия" Сулеймана Керимова в организации злоупотребления властью и служебными полномочиями. Максимальная санкция по соответствующим статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Минске был задержан гендиректор "Уралкалия", недавно прекратившего сотрудничество с крупнейшим предприятием республики "Беларуськалий", Владислав Баумгертнер. Следственный комитет Белоруссии предъявил ему обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, возможная санкция - лишение свободы на срок до десяти лет.