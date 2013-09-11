В России вернули на место эвакуированных из-за потопа медведей

Как ранее сообщалось, почти месяц назад в зону паводка попала турбаза в пригороде Благовещенска, где в клетке содержались два молодых медведя. Их вольеры подтопило, и спать им приходилось на крыше будки, расположенной внутри клеток. На помощь животным пришли спасатели, которые вертолетом перенесли клетку на безопасное место на сопке, передает РИА Новости.

Вода уже сошла, поэтому обратно медведей было решено перевозить наземным транспортом рано утром, пока движение по трассе еще не очень активное. Все дни, что медведи провели на сопке возле проезжей дороги, с ними круглосуточно находились люди, которые жили тут же в шалаше. В основном за животными присматривал Руслан Оглы.

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"За то время, пока медведи тут жили, люди, проезжающие мимо, их закормили. Привозили много всяких вкусняшек. Они и на базе не голодали, но там режимное питание, а тут они жирком обрастали. Многие любят фотографироваться рядом с клеткой, тоже присматривал, чтобы близко не подходили", - рассказал Руслан.

Как пояснил заместитель начальника первого отряда противопожарной службы Амурской области Константин Рыбалко, все хлопоты по спасению медведей и возвращению их домой взяли на себя сотрудники МЧС. С момента первой спасательной операции они практически стали шефствовать над медведями.

"Мы приезжали, клетку мыли, воду привозили, душ устраивали, так как клетка на открытом пространстве, тени нет - медведям жарко. Сейчас главное, чтобы операция по возвращению прошла успешно", - выразил беспокойство Рыбалко.

В момент погрузки медведи не спрятались в будке, а предпочли забраться в тесное пространство между ее потолком и крышей клетки и наблюдать за процессом. Дорога домой заняла около 20 минут, перевозка прошла благополучно.