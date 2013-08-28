Севастополь примет детей из затопленных районов Хабаровска

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации .

Согласно сообщению, глава Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба, находясь в эти дни в Москве, в телефонном разговоре с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом предложил оздоровить в севастопольском детском лагере «Ласпи» 400 детей из семей, пострадавших от наводнения.

Яцуба также обратился к председателю Севастопольского городского совета Юрию Дойникову и депутатскому корпусу с инициативой внести в повестку дня очередной сессии городского совета, заседание которой состоится 17 сентября, предложение по вопросу организации отдыха детей и выделении для этих целей необходимых средств из местного бюджета.

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Как сообщал УНИАН, Хабаровский край сегодня терпит сильнейшее за последние 100 лет наводнение. В зоне подтопления оказались города Хабаровск, Благовещенск и десятки других населенных пунктов края. По официальным данным, уровень воды в реке Амур поднялся до отметки 7,41 метра. Специалисты считают сложившуюся ситуацию критической. Плодородный слой земли буквально смыт вместе с урожаем. Водой приведены в негодность дома, хозяйственные постройки, имущество людей.

Правительства Российской Федерации, Хабаровского края и Амурской области, администрации городов предпринимаются меры для минимизации последствий катастрофы.