Разлив Амура превысил на метр исторический максимум, жилья лишились 6 тысяч людей

Во вторник утром река достигала отметки 735 сантиметров при критическом уровне - 600. Из-за паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Подтоплено около 40 населенных пунктов, порядка 1,1 тысячи жилых домов. В регионе эвакуировано более 2,2 тысячи человек.

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"Уровень Амура у Хабаровска на 8.00 (0.00 по Киеву) 28 августа составил 741 сантиметр, поднявшись на сутки на шесть сантиметров. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня на 5-10 сантиметров. К 28-31 августа ожидается подъем до 750-780 сантиметров", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Хабаровский гидрометцентр.

Как сообщил в среду губернатор региона Олег Кожемяко, паводок в Амурской области лишил жилья 6 тысяч человек

"Шесть тысяч человек не смогут вернуться в своих дома, так как их жилье признано не пригодным для проживания", - сказал он на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

Кожемяко пояснил, что людей придется размещать в военных городках, общежитиях, санаториях, что может привести к росту социальной напряженности.

"Есть строящееся жилье, я прошу правительственную комиссию подготовить решение, чтобы мы смогли его достроить и переселить людей в квартиры", - сказал Кожемяко. На это потребуется, по его оценке, 4,2 миллиарда рублей.

Исторический максимум уровня Амура у Хабаровска в 642 сантиметра был зарегистрирован в конце XIX века, когда на реке уже велись гидрологические наблюдения. Однако, по сохранившимся в архивах воспоминаниям первых переселенцев, еще до начала наблюдений с 1850 по 1890 годы на реке также были высокие паводки. В частности, отмечалось мощное наводнение в 1872 году. Согласно реконструкции событий, Амур тогда достиг отметки 720 сантиметров.