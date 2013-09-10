Сенат США отложил голосование по Сирии

Как сообщает CNN, об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Гарри Рид. Ожидалось, что процедурное голосование по сирийскому вопросу состоится уже в среду, 11 сентября, но Рид выразил желание избежать спешки, чтобы президент Барак Обама успел объяснить свою позицию каждому сенатору, передает Лента.ру.

Заявление Рида прозвучало в понедельник, после того как стало известно об инициативе Москвы, предложившей передать сирийское химическое оружие под контроль международного сообщества, а затем уничтожить его. Дамаск отреагировал на это предложение с энтузиазмом.

Глава Госдепартамента Джон Керри еще до выступления российского МИДа назвал отказ Сирии от химического оружия условием отмены плана военного удара, однако затем объявил свое заявление «риторическим» и выразил скепсис по поводу инициативы РФ. Обама, впрочем, увидел в позиции Москвы перспективу позитивного развития событий и выразил намерение проработать инициативу.